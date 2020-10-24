Экс-председатель Еврокомиссии: Евросоюз – сам себе злейший враг

24.10.2020, 15:05, Новости дня

Принцип единогласия при принятии внешнеполитических решений в ЕС может «убить» Европейский союз, предупредил бывший председатель Европейской комиссии Романо Проди, передаёт Daily Express. При этом Проди предположил, что в обозримом будущем Еврокомиссии не удастся перейти на принятие решений квалифицированным большинством членов.



Reuters

Бывший председатель Европейской комиссии Романо Проди заявил, что Евросоюз сам себе является злейшим врагом, предупредив, что механизм принятия решений в рамках союза может «убить» ЕС, передаёт Daily Express.

По словам Проди, внешнеполитическая стратегия блока тормозит его развитие. Так, ЕС не сможет сравниться по мощи со сверхдержавами, пока принятие стратегических решений будет требовать единогласной поддержки всех 27 входящих в него стран, многие из которых имеют разногласия в том, что касается внешней политики.

«У Европы есть лишь один враг. И это ни Россия, ни Китай, ни США. Враг Европы — правило единогласия», — приводит издание слова политика.

Проди назвал «невероятно абсурдным» тот факт, что «Турция и РФ являются практически единственными игроками в средиземноморской политике», учитывая рост напряжённости в отношениях Брюсселя и Анкары. В частности, странам ЕС не удалось договориться о введении санкций против Турции за провокации в адрес Кипра и Греции.

Бывший глава Еврокомиссии выступает за принятие внешнеполитических решений квалифицированным большинством членов, то есть предложение должны поддержать не менее 55% членов ЕС, в которых сосредоточено не менее 65% населения государств сообщества. В поддержку подобного метода ранее уже высказалась нынешний председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен, по крайней мере при голосовании по вопросам, связанным с правами человека и введением санкций.

Тем не менее Проди признался, что полагает, что единогласие в обозримом будущем останется механизмом принятия решений по основным вопросам, если члены ЕС не смогут вскоре осознать, что это «убьёт Европу», пишет Daily Express.