Немцам рекомендуют сделать запас «на крайний случай» — но без паники

24.10.2020, 15:05, Новости дня

Введение дополнительных ограничений на фоне нового роста заболеваемости коронавирусом в Германии негативно влияет на поведение потребителей и провоцирует новые «панические закупки», пишет Frankfurter Allgemeine. Эксперты и представители торговых сетей призывают граждан не паниковать и уверяют, что подготовились к любым колебаниям спроса. Вместе с тем Федеральное ведомство по защите населения и предотвращению катастроф рекомендует немцам постоянно держать дома небольшой запас продуктов «на крайний случай», отмечается в статье.

Весной этого года немцы активно раскупали один конкретный товар — туалетную бумагу. Сейчас число заражений коронавирусной инфекцией вновь растёт, в связи с чем власти начинают вводить новые ограничения. В результате опять наблюдается паническая скупка товаров народного потребления, пишет Frankfurter Allgemeine. Журналисты побеседовали с разными экспертами, чтобы выяснить, чем это грозит рядовому потребителю и как себя лучше вести?

С самого начала кризиса, связанного со вспышкой коронавирусной инфекции, туалетная бумага стала одним из символов панической скупки товаров народного потребления — и вряд ли другие товары сейчас могут сравниться с ней по популярности, отмечается в статье. Ближе к середине марта продажи туалетной бумаги по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 135%, а в конце месяца эта цифра превышала прошлогоднюю на 24%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IRI, специализирующейся на исследованиях рынка, пишет Frankfurter Allgemeine.

В последнее время на фоне ужесточения ограничений у немцев появляется всё больше опасений, что продукты питания и товары народного потребления опять станут дефицитом. Но являются ли они оправданными? И действительно ли Германию вскоре накроет новая волна панической скупки товаров народного потребления?

Статистика показывает, что пока спрос на туалетную бумагу, средства дезинфекции и мыло ещё не достиг уровня марта. Федеральное ведомство статистики сообщило, что продажи туалетной бумаги с 12 по 17 октября выросли почти на 90% по сравнению с «докризисными временами» — имеется в виду период с августа 2019-го по январь 2020 года, поясняется в статье. При этом спрос на дезинфицирующие средства в Германии также вырос на три четверти, а на мыло — почти на две трети.

Однако к этим данным следует относиться с осторожностью, так как они учитывают лишь небольшое число филиалов и не отражают полностью поведение всех немецких потребителей, предупреждают эксперты. Кроме того, статистика показывает, что после начала кризиса объёмы продаж товаров народного потребления в разные периоды испытывали существенные колебания, пишет Frankfurter Allgemeine.

Со своей стороны, представители немецких торговых сетей пока тоже не сообщали о массовых «панических покупках», хотя отмечают, что в отдельных филиалах спрос повысился, говорится в статье. При этом в первую очередь выросли продажи средств гигиены, в том числе туалетной бумаги. После начала пандемии продавцам пришлось расширить ассортимент определённых категорий товаров, включая средства дезинфекции, но небольшой дефицит возникал иногда лишь на время. Причин для создания каких-то «дополнительных резервов», на их взгляд, пока нет.

Производители и торговые сети утверждают, что, даже если спрос всё же продолжит расти, у немцев сейчас нет никаких поводов для беспокойства. «С учётом опыта прошедших месяцев мы очень внимательно следим за колебаниями спроса», — рассказали в интервью Frankfurter Allgemeine представители торговой сети Aldi Süd. По их утверждениям, магазины полностью готовы к повышению спроса. Другие продовольственные сети тоже не ожидают дефицита.

О своей готовности заявил и шведский концерн Essity, который производит туалетную бумагу Zewa и бумажные носовые платки Tempo на семи фабриках в Германии. Лишь одна фабрика в Мангейме ежегодно выпускает 283 тыс. тонн туалетной бумаги и носовых платков, причём производство идёт круглосуточно, отмечается в статье. По словам представителей компании, даже в случае заметного спроса на туалетную бумагу они сумеют оперативно на это отреагировать, поэтому у немцев сейчас нет никакой необходимости покупать что-то про запас.

Как пояснила психолог Михаэла Венке, специализирующаяся на исследованиях в сфере экономики, «панические закупки» обычно начинаются, когда у покупателей создаётся впечатление нехватки каких-то товаров. При этом у потребителей появляется желание запастись этими товарами «впрок» на будущее, вне зависимости от того, действительно ли они стали в настоящий момент дефицитными или нет, отмечает эксперт. Большое психологическое влияние здесь также оказывают репортажи в СМИ и кадры с пустыми полками в магазинах, создавая дополнительный ажиотаж, пишет Frankfurter Allgemeine.

В то же время Федеральное ведомство по защите населения и предотвращению катастроф уже несколько лет рекомендует немцам делать небольшие запасы продуктов питания «на крайний случай», отмечается в статье. На сайте этого ведомства даже размещён готовый список «наиболее важных продуктов», который можно сохранить и распечатать. В частности, рекомендуется постоянно иметь в запасе около 4 кг овощей и бобовых, 1,5 кг мяса или яиц, а также 2,5 кг фруктов и орехов.

«Таким образом, иметь небольшие запасы всё же желательно. Но стремглав бежать в магазин и скупать всё подряд нет никакой необходимости», — советует Frankfurter Allgemeine.