Пентагон осудил турецкие испытания С-400

24.10.2020, 15:05, Новости дня

В Пентагоне осудили испытания Турцией российских ЗРК С-400, после того как данный факт был подтверждён Реджепом Эрдоганом, пишет The Washington Times. Минобороны США заявило, что наличие боеготовых С-400 не стыкуется с обязательствами Турции как члена НАТО, а также отметило, что испытания грозят серьёзными последствиями для американо-турецких отношений.



Reuters

В минувшую пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что турецкие военные проводили испытания российских ЗРК С-400, пишет The Washington Times.

Как отмечает издание, действия Турции были быстро осуждены Пентагоном, заявившим, что приведённая в боевую готовность система С-400 «не стыкуется с обязательствами Турции как члена НАТО и союзника США». В минобороны США отметили, что проведённые турецкой стороной испытания грозят серьёзными последствиями для отношений двух стран в сфере безопасности.

Турецкие СМИ сообщали об испытаниях С-400 ещё неделю назад, пишет The Washington Times. Согласно их данным, учебные стрельбы прошли в провинции Синоп, прилегающей к Чёрному морю.

Издание напоминает, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 привела к тому, что США исключили Анкару из программы по покупке истребителей F-35. Кроме того, в Конгрессе США прозвучали призывы об антитурецких санкциях.