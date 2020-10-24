Байден пообещал бесплатно предоставить вакцину от коронавируса всем американцам

24.10.2020, 15:05, Новости дня

Как только будет получена безопасная и эффективная вакцина, она должна быть бесплатной для всех, независимо от того, застрахованы они или нет, — об этом, как передаёт CNN, заявил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом. Он также пообещал в случае своего избрания поручить федеральному правительству «провести оптовые закупки необходимого количества доз вакцины от COVID-19».



Reuters

Бывший вице-президент США и кандидат от демократов Джо Байден в ходе президентских дебатов с главой Белого дома Дональдом Трампом озвучил свой план по борьбе с коронавирусной пандемией. Среди прочего, он заявил он о необходимости предоставить бесплатную вакцину всем американцам, передаёт CNN.

«Как только у нас будет безопасная и эффективная вакцина, она должна быть бесплатной для всех, независимо от того, застрахованы вы или нет», — подчеркнул Байден.

Он пообещал в случае своего избрания поручить федеральному правительству «провести оптовые закупки необходимого количества доз вакцины от COVID-19, чтобы мы могли бесплатно предоставить её тем, кто не застрахован, недостаточно застрахован или имеет право на участие в программе Medicaid».

За одиннадцать дней до президентских выборов Байден сосредоточился на своих четырёх основных приоритетах в борьбе с пандемией, говорится в статье. Как он уточнил, помимо распространения бесплатной вакцины он попросит губернаторов ввести обязательное ношение масок в своих штатах, внедрить национальный план тестирования и увеличить производство и распространение средств индивидуальной защиты.

Бывший вице-президент, изложив свой план борьбы с пандемией, раскритиковал Трампа за попытку отменить закон о защите пациентов и доступном здравоохранении, также известный как Obamacare, во время глобального кризиса в сфере здравоохранения.

Как напоминает CNN, Трамп в течение нескольких лет обещал отменить Obamacare, но не предложил всеобъемлющего плана в качестве замены для этого закона, хотя неоднократно заявлял о наличии такого.