 

Байден пообещал бесплатно предоставить вакцину от коронавируса всем американцам

24.10.2020, 15:05, Новости дня

Как только будет получена безопасная и эффективная вакцина, она должна быть бесплатной для всех, независимо от того, застрахованы они или нет, — об этом, как передаёт CNN, заявил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом. Он также пообещал в случае своего избрания поручить федеральному правительству «провести оптовые закупки необходимого количества доз вакцины от COVID-19».


Reuters

Бывший вице-президент США и кандидат от демократов Джо Байден в ходе президентских дебатов с главой Белого дома Дональдом Трампом озвучил свой план по борьбе с коронавирусной пандемией. Среди прочего, он заявил он о необходимости предоставить бесплатную вакцину всем американцам, передаёт CNN.

«Как только у нас будет безопасная и эффективная вакцина, она должна быть бесплатной для всех, независимо от того, застрахованы вы или нет», — подчеркнул Байден.

Он пообещал в случае своего избрания поручить федеральному правительству «провести оптовые закупки необходимого количества доз вакцины от COVID-19, чтобы мы могли бесплатно предоставить её тем, кто не застрахован, недостаточно застрахован или имеет право на участие в программе Medicaid».

За одиннадцать дней до президентских выборов Байден сосредоточился на своих четырёх основных приоритетах в борьбе с пандемией, говорится в статье. Как он уточнил, помимо распространения бесплатной вакцины он попросит губернаторов ввести обязательное ношение масок в своих штатах, внедрить национальный план тестирования и увеличить производство и распространение средств индивидуальной защиты.

Бывший вице-президент, изложив свой план борьбы с пандемией, раскритиковал Трампа за попытку отменить закон о защите пациентов и доступном здравоохранении, также известный как Obamacare, во время глобального кризиса в сфере здравоохранения.

Как напоминает CNN, Трамп в течение нескольких лет обещал отменить Obamacare, но не предложил всеобъемлющего плана в качестве замены для этого закона, хотя неоднократно заявлял о наличии такого. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Кравчук призвал привлечь к ответственности бывшие власти Украины

07.07 / Власти США обвинили в ксенофобии из-за требования по иностранным студентам

31.08 / Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс. Ранее об этом просил Кравчук

30.06 / Суд временно запретил издательство скандальной книги племянницы Трампа

05.07 / Появилось данные о смартфоне Redmi K30 Ultra

17.09 / Компания Hyundai готовит новый рамный внедорожник

15.08 / Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов

13.09 / Любимова поздравила Кончаловского с успехом на Венецианском кинофестивале

22.08 / Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

28.07 / Ученые из “Днепровской политехники” изобрели установку, безопасно утилизирующую медицинский мусор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска