Лолита Милявская рассказала, как похудела без «волшебных» таблеток и операций

24.10.2020, 14:53, Разное

Популярная российская певица Лолита Милявская рассказала, как похудела без операций и «волшебных таблеток». С тех пор, когда знаменитость сбросила немало лишних килограммов, поклонники постоянно просили раскрыть секрет стройности.

Лолита Милявская начала худеть после развода с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. После многочисленных судов и периода самоизоляции, введенного на фоне распространения коронавируса, артистка заметно похорошела.

Некоторые предполагали, что Милявская так быстро похудела благодаря специальному силиконовому кольцу с гидравлической манжетой. За счет этого регулируется деятельность желудка, в частности, создается чувство насыщения. Саму артистку такая информация только рассмешила. Она решила рассказать, как на самом деле достигла результата.

Знаменитость подтвердила, что не делала никаких операций и не пила так называемых «волшебных» таблеток. Процесс похудения был длительным, но в новом весе она чувствует себя очень хорошо. Все время с Лолитой Милявской на связи находилась доктор Мария Ткачева.