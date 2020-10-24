 

“Я их отвоевала”: Айза Долматова рассказала, как родные уговаривали ее на аборты

24.10.2020, 14:53, Разное

Известная российская ведущая и блогер Айза Долматова пояснила о борьбе за своих детей. Близкие знаменитости в свое время уговаривали ее сделать аборты. Однако она твердо решила рожать.
Айза Долматова не может подобрать слова, чтобы описать чувства к любимым сыновьям. Первого, которого зовут Сами, она родила в браке с рэпером Гуфом. Второй наследник появился, когда блогер была замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. В сыновей ведущая влюблена со дня зачатия, в то же время обе беременности знаменитость назвала эмоционально сложными.

Кто-то из родственников Айзы Долматовой хотел, чтобы она сделала аборты, однако сама блогер мечтала познать радость материнства. «Я ждала, я боролась, я отвоевала их у мира», – заявила возлюбленная Олега Майами в тексте публикации. Она обращалась к Богу два единственных раза, когда молилась о здоровье сыновей и о том, чтобы родные, уговаривающие ее на аборт, были счастливы.

Айза Долматова всегда станет на сторону своих детей. Даже если она потеряет все материальные блага, то будет «богатой», поскольку у нее есть двое наследников. Сердце ведущей полно любви, а душа – благодарности.



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