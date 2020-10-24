 

Рэпер Тимати заявил о провале лейбла Black Star

24.10.2020, 14:53, Разное

Рэпер Тимати уверен, что лейбл Black Star, который он покинул некоторое время назад, ожидает крах. Изначально он заявлял, что с коллегами расстался мирно, но существует информация о натянутых отношениях между ним и Павлом Курьяновым (Пашу).
В Instagram Тимати обнародовал несколько публикаций, в которых похвастался своими последними успехами. Сразу три трека, записанные вместе с Джиганом, Егором Кридом и Моргенштерном, находятся на лидирующих позициях во многих чартах. Тимур Юнусов отметил, что всегда был не только креативным, но и успешным. Тех, кто этого не понял вовремя, артист призвал жить воспоминаниями.

Подписчики Тимати уверены, что эти слова он адресовал бывшему партнеру по Black Star Павлу Курьянову. Недавно Пашу дал интервью на телевидении, в котором заявил, что ему не нравится новое творчество Тимура Юнусова. Он отметил, что карьера артиста в индустрии стала политически ориентированной.

Сам же Тимати уверен, что после ухода из Black Star его дела стали еще лучше. Он записал топовый альбом и выпустил три рейтинговых клипа. С Пашу артист дружил с подросткового возраста. В последнее время их общие знакомые начали замечать, что отношения между знаменитостями начали ухудшаться. В частности, Павел Курьянов не пригласил исполнителя на крестины дочери летом.



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