Врач назвал скрытые и неконтролируемые источники коронавируса

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24.10.2020, 14:48, Новости дня

Бессимптомные носители коронавируса являются самыми опасными источниками болезни, сообщил член Нью-Йоркской академии наук и глава отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Я считаю, что самыми опасными являются знаменитые «бессимптомники». Когда-то их по недоразумению называли переболевшими без симптомов. Это глупости. Болезней без симптомов не бывает. Это здоровые люди, которые являются вирусоносителями. В их организме СOVID-19 сформировал латентную форму вирусной инфекции», – рассказал Зуев «Парламентской газете».

Так как коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем, то «бессимптомников» можно назвать «скрытыми и неконтролируемыми источниками заболевания», считает профессор. Вирусолог сообщил, что такую форму инфекции часто называют обоюдовыгодной, поскольку некоторые носители коронавируса им не заболевают.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал простой способ определить пациента с положительным результатом теста на коронавиру

За минувшие сутки в РФ выявили 16521 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.



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