В Грузии задержан напавший на инкассаторов

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24.10.2020, 14:48, Новости дня

34-летний преступник, ограбивший 22 октября инкассаторов «Банка Грузии» в Кобулети в Аджарии на 55 тыс. лари (17 тыс. долларов), задержан, сообщило МВД Грузии в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Задержанному грозит от семи до 11 лет лишения свободы. Деньги у злоумышленника изъяты по месту жительства в этом черноморском поселке в автономной республике.

Между тем, пока продолжается розыск преступника, который 21 октября в городе Зугдиди в том же банке удерживал заложников.

Напомним, в четверг автомобиль инкассации Банка Грузии ограбили в городе Кобулети, были похищены 75 тыс. долларов.

До этого в среду неизвестный ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания.

Позже преступник покинул банк с тремя заложниками, удерживая людей в качестве живого щита. Среди них был начальник краевой полиции Автандил Галдава, который вел переговоры.

Захватчик скрылся в лесах. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщал, что родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Грузинский эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая оценил действия силовиков при захвате банка в Грузии.



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