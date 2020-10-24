 

Избитый после матча «Ахмата» и «Спартака» арбитр высказался об инциденте

24.10.2020, 14:48, Новости дня

Арбитр матча между ФК «Ахмат» из Грозного и ФК «Спартак» из Москвы Богдан Головко подвергся нападению после встречи. Он заявил, что его избил не связанный с грозненским клубом человек.

Судья в интервью ЧГТРК «Грозный» заявил, что после матча, завершившегося ничьей, к нему с трибуны спустился человек, который выражал неудовольствие по поводу его судейства.

«Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков или атрибутики клуба», – отметил арбитр.

Сам «Ахмат» осудил нападение на судью. «Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание. Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», – заявили в пресс-службе клуба.

На сайте РПЛ сообщается, что на Головко якобы напал «представитель грозненского клуба», арбитру нанесли несколько ударов.

Министр спорта Олег Матыцин в эфире канала «Матч Страна» назвал нападение на судью «безобразием» и подчеркнул, что такие вещи нельзя допускать. «Спорт – это платформа формирования культуры отношения и уважения. Мы всегда говорим, что основными принципами является уважение к сопернику, уважение к судье. Надеюсь, наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы правильно оценить этот поступок и наказать виновных, если таковая вина определена», – сказал глава ведомства.

Напомним, 10 августа на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ» футболист Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова, после того как тот показал ему красную карточку за брань. СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело по заявлению Данченкова. Сам Широков извинялся перед арбитром.



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