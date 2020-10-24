 

Испытания американской вакцины от COVID-19 продолжат несмотря на смерть добровольца

24.10.2020, 14:43, Разное

Тогда вакцина находилась на третьей стадии испытаний. Первая и вторая фазы завершились успехом: у всех участников возник стойкий иммунитет к инфекции. Уже в начале 2021 года на предприятии планировали начать массовое производство препарата.

Казалось бы, после смерти одного из испытуемых этим планам не суждено было сбыться. Однако независимая группа экспертов провела расследование смерти добровольца и пришла к выводу, что его кончина никак не связана с вакциной. Причиной ухода мужчины из жизни стал инсульт, который, по мнению специалистов, не мог быть вызван препаратом. Такие выводы они сделали на основе результатов изучения истории болезни умершего и данных о 100 тысячах людей, принимавших вакцины по аналогичной технологии.

Американские СМИ сообщают, что 23 октября Управление санитарного надзора США разрешило Johnson&Johnson возобновить исследования. При этом в других странах испытания продолжились еще раньше.

Но стоит отметить, что это уже не первый случай остановки испытаний американских вакцин из-за проблем со здоровьем у добровольцев. Так, в сентябре были отложены исследования препарата, разработанного AstraZeneca и учеными из Оксфорда из-за побочных эффектов у одной из участниц опыта.



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