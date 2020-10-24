 

Johnson & Johnson возобновила тестирование вакцины от COVID-19

24.10.2020, 14:40, Новости дня

Американская компания Johnson & Johnson объявила 23 октября, что после временной паузы готовится возобновить набор людей для участия в третьей фазе тестирования вакцины от COVID-19. Об этом говорится на сайте компании.

Приостановка третьей фазы испытаний вакцины была объявлена 12 октября из-за необъяснимой болезни одного из участников. Компания провела исследование этой болезни, но так и не установила четких ее причин.

“Есть много возможных факторов, которые могли вызвать это событие. На основании информации, собранной на сегодняшний день, и данных независимых экспертов компания не нашла доказательств того, что вакцина-кандидат стала причиной происшествия”, – говорится в сообщении.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Среди прочих вакцину разрабатывает и Украина.

На 24 октября в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 42,3 млн случаев COVID-19, умерло 1 млн 145 тыс. человек, выздоровело 28 млн 578 тыс. пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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