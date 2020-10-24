 

Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ

24.10.2020, 14:40, Новости дня

Православная церковь Кипра признала автокефалию Православной церкви Украины. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

“Предстоятель Православной церкви Кипра архиепископ Хризост II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной божественной литургии […] впервые помянул в диптихе имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины. Таким образом, Кипрская церковь, которая является одной из древнейших поместных церквей и была признана автокефальной на III Вселенском соборе (в диптихе упоминается 10-й), присоединилась к признанию томоса об автокефалии ПЦУ”, – заявили в церкви.

Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3437165716359545

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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