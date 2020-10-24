 

В Дубае открыли самый большой в мире фонтан. Видео

24.10.2020, 14:40, Новости дня

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Видео: Global News / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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