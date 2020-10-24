 

Артемий Лебедев получит 15 миллиардов долларов от правительства Японии за редизайн национального флага

24.10.2020, 14:37, Разное

«Студия Артемия Лебедева» стала победителем международного конкурса японского правительства на редизайн национального флага Японии, выиграв у других претендентов: студий Джонни Айва и Ильи Варламова. Размер призового фонда составил 15 миллиардов долларов (более 1 триллиона рублей), которые будут до конца года перечислены на счета Артемия Лебедева.

Главным критерием конкурса было сохранение традиционных цветов национального флага с внесением конструктивных изменений, подчеркивающих прогрессивное движение страны. Лучше всего для реализации этой идеи, по мнению российского дизайнера, подошел красный квадрат на белом фоне, символизирующий 4 стороны света и Японией в центре. Флаги в стране должны будут заменить на протяжении всего следующего года.

«Это была, наверное, самая сложная работа для моей студии. Буквально несколько месяцев бессонных ночей у меня волосы начали выцветать, но результат получился ошеломляющим», — прокомментировал триумф своей студии Артемий Лебедев.

Тем временем, власти Белоруссии публично осудили Японию и Лебедева за выбранное цветовое решение флага.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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