Мнение: Подарок парижан в 1814 году русскому генералу (за хорошее поведение)

24.10.2020, 14:30, Разное

Нашла у себя фотосъемку с одной из выставок в Кремле, выкладываю для общего развития.

Это очень интересная вещь. Полное название:

Наградное оружие генерала русской армии, генерал-губернатора Парижа Фабиану Вильгельмовичу Остен-Сакена (шпага, ружье, пара пистолетов). Франция, Версаль, 1814. Мастер Н.Н. Бутэ. ММК

То есть, когда наши заняли Париж, то вели себя там так жентильно, что благодарные парижане скинулись и сделали памятный подарок их военачальнику.

Остен-Сакен на портрете кисти Дж. Доу



В 1835 году роскошное мемориальное оружие генерал передал в Оружейную палату, чтобы был памятный экспонат.

Вот оно на фото музея, в постоянной экспозиции.





Дальше моя съемка опять (смотрите, какая разница в цветопередаче)

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Из книги И.В.Фаизовой. «Гарнитур парадного оружия. Версаль. 1814 год. Мастер – Никола Ноэль Бутэ. Подарок князю Ф.В.Остен-Сакену парижским магистратом в 1814 году»:

«Гарнитур состоит из шпаги в белых ножнах и лазуритовой рукоятью и гардой, украшенной восемью бриллиантами, двуствольного ружья, пары пистолетов и принадлежностей для использования огнестрельного оружия. На клинке шпаги насечена золотом дата «1814» и надпись на французском языке, перевод которой гласит: «ГОРОД ПАРИЖ ГЕНЕРАЛУ САКЕНУ».

Генерал российской армии князь Фабиан Вильгельмович фон дер Остен-Сакен отличился во многих сражениях, был награждён многими орденами и, в частности, высшей наградой России – орденом Андрея Первозванного. После победоносного вступления союзных войск в столицу Франции в марте 1814 года, был назначен генерал-губернатором Парижа. Союзные войска находились в оккупированном городе более двух месяцев. В конца мая после заключения союзниками мира с Францией Остен-Сакен сложил с себя полномочия. Представители городского правления преподнесли ему подарок – великолепный гарнитур оружия в знак признательности а установленную в городе «безопасность и спокойствие», «как в мирное время», «коих плодами пользовался каждый гражданин, сознавая себя ему обязанным».

В 1835 году гарнитур был передан в Оружейную палату. Сохранилось письмо Ф.В.Остен-Сакена императору Николаю I с сообщением о принесении в дар государю драгоценного оружия и пожеланием сохранить его «в Московском Арсенале.. в память поведений наших войск во французской столице и признательности к ним её жителей». Высочайшим распоряжением император распорядился хранить дар в Московской Оружейной палате».

Документы на наградное оружие Ф.В. Остен-Сакена: о преподнесении от имени жителей Парижа и о дальнейшей его передаче в Оружейную палату. 1814-35



Выдержка из «золотого» путеводителя: «Шпага в белых ножнах с лазуритовым эфесом (рукояткой), украшенным большим бриллиантом. Изображения героико-военных символов, греческих воинов, грифонов и орлов было очень характерно для стиля ампир».