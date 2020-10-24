 

Филипп Киркоров подтвердил, что живет с матерью своих детей

24.10.2020, 14:17, Разное

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров в одном из интервью подтвердил, что живет в одном доме с матерью своих детей. Он заявил, что их семью можно назвать абсолютно полноценной. Именно жительница по имени Наталья, выносившая наследников для артиста, помогает воспитывать их, пока звездный отец отсутствует дома.
Филипп Киркоров рассказал, с кем живет в одном доме, стоимость которого оценивается в 12 миллионов долларов. Ранее в Сети распространялась информация о том, что суррогатная мать, выносившая дочь и сына для знаменитости, находится за границей, но это не так. В большом доме поп-короля проживает также тетя Мари и отец Бедрос.

Мать детей предпочитает вести непубличную жизнь. Она помогает Филиппу Киркорову воспитывать Аллу-Викторию и Мартина. Дети также знают, кем является Наталья. Отец объяснил им все, когда они задали соответствующий вопрос.



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