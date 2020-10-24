Эксперты спрогнозировали итоги выборов на Украине

24.10.2020, 14:08, Новости дня

Эксперты сделали прогноз по итогам голосования на выборах в органы местного самоуправления на Украине, отметив, что партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» может остаться без поддержки населения.

Предстоящие выборы считают особенными по ряду причин, первая из которых – стартовавшая в 2014 году реформа децентрализации, которая дала органам местного самоуправления больше полномочий, передает «Коммерсант».

Так, по данным на 2020 год, за прошедшее с момента реформы время доходы местных бюджетов выросли почти в четыре раза, а территориальные общины получили в собственность гектары сельскохозяйственных земель, принадлежавших государству. Повысилась ценность кресла мэра или депутата городского или областного совета.

«Мэры городов могут позволить себе полемику и с президентом, и с премьер-министром, их влияние сейчас на уровне отдельных партийных лидеров», – сказал глава украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Кроме того, голосование пройдет по новому избирательному кодексу: ранее мэров и депутатов избирали по смешанной системе – 50% по многомандатным округам и 50% по партийным спискам. Теперь же охват использования пропорциональной системы увеличен: по партийным спискам будут избирать депутатов во всех городах, где проживают более 10 тыс. избирателей.

При этом в мэры могут баллотироваться как кандидаты от партий, так и самовыдвиженцы. По мнению Фесенко, выборы фактически станут «репетицией использования системы с открытыми списками», по которой могут пройти следующие парламентские выборы.

На Украине голосование уже окрестили «четвертым туром президентских выборов». По результатам первых двух, 31 марта и 21 апреля 2019 года, Владимир Зеленский одержал победу и стал президентом (во втором туре он набрал 73,22% голосов).

На парламентских выборах 21 июля 2019 года – в условном «третьем туре» – его партия «Слуга народа» тоже показала хороший результат – 43%.

Однако спустя год перспективы партии выглядят гораздо хуже: согласно исследованию социологической группы «Рейтинг» за 16-19 октября, среди тех, кто определился и однозначно готов прийти на парламентские выборы, партию президента поддерживают только 16,7% избирателей.

Что касается местных выборов, то в большинстве региональных советов «слуги народа» смогут сформировать вторые или третьи по числу депутатов фракции. Не ожидается и побед представителей партии на выборах мэров крупных городов.

Отмечается, что на местном уровне ключевую роль чаще играет не партийная принадлежность, а личность региональных политиков. Например, по данным социологического агентства FAMA, за действующего мэра Львова Андрея Садового готовы отдать свой голос 41,5% избирателей. Одна из наиболее ярких кампаний развернулась в Киеве, но и там главой города, как считают эксперты, могут снова избрать Виталия Кличко.

По мнению Фесенко, кроме тенденции к усилению на Украине региональных элит есть и другая – ослабление центральной власти за время пандемии.

«Эпидемия обострила отношения между центральной и местной властью. Были примеры, когда мэры городов открыто полемизировали с президентом. Есть ожидание, что в случае серьезного поражения «Слуги народа» на этих выборах через некоторое время могут состояться досрочные парламентские выборы. Ряд оппозиционных сил, в первую очередь «Европейская солидарность» и отчасти «Оппозиционная платформа – За жизнь», хотят взять реванш за президентские выборы. А новые политические проекты, например, партия «За будущее», наоборот, рассматривают местные выборы как прелюдию к досрочным парламентским», – сказал эксперт.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, украинцы изберут депутатов городских и областных советов, а также руководителей сел, поселков и городов. 24 октября на Украине наступил «день тишины». Владимир Зеленский инициировал проведение в день местных выборов и всеукраинского опроса по важным для страны темам.

Советник президента Михаил Подоляк озвучивал пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам.

Это вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращении количества нардепов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предположила, что целью опроса Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, а «заказ» на него поступил от наркокартелей.