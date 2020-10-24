 

Блогер сжег машину за 13 млн рублей для ролика на YouTube

24.10.2020, 14:08, Новости дня

Российский 20-летний блогер Михаил Литвин сжег Mercedes GT63s и снял ролик об этом для своего YouTube-канала, автомобиль стоит 13 млн рублей.

В ролике на YouTube он выехал на поле на своем Mercedes, вынул из багажника канистры с горючей жидкостью и облил автомобиль. После этого молодой человек отошел и поджег машину.

 

После этого он пересел в зеленый «Запорожец» и покинул территорию.

В конце февраля популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии.



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