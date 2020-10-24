«Люди в погонах всегда стоят дороже»

24.10.2020, 14:05, Разное

Минфин предложил перевести часть силовиков на гражданскую службу и сократить им пенсии. Почему это важно — объясняет эксперт.

На прошлой неделе Минфин предложил реформу правоохранительного блока. Для экономии бюджетных средств МВД предлагается сократить численность сотрудников на 10% и отменить повышенную индексацию «военных» пенсий. Помимо этого Минфин предложил на базе МВД создать единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, судебных приставов и фельдъегерской службы. Похожую реформу Минфин подготовил и для Министерства обороны, которое впоследствии негативно отреагировало на эту инициативу, назвав реформы «неприемлемыми». Ассоциированный профессор социологии права Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев рассказал «Новой», какие плюсы есть у инициатив Минфина и чем они могут быть опасны.

Кирилл Титаев. Фото из архива

— Минфин на прошлой неделе предложил реформу силового блока. Одним из пунктов стало сокращение численности сотрудников МВД на 10%. Я правильно понимаю, что речь идет не об увольнениях, а о переводе этих сотрудников в гражданских статус?

— Поскольку в публичном доступе нет конкретного документа, мы не можем быть на 100% уверены. Но в тех пересказах прямо говорится, что основная часть сокращаемых должностей — это должности вакантные или занимаемые ныне пенсионерами.

Дело в том, что и в МВД, и в других силовых структурах всегда большое количество вакансий, особенно на низовом уровне.

Поэтому обычно, когда объявляется сокращение, речь идет о сокращении вакантных должностей и об увольнении людей, которые продолжают работать, уже выйдя на пенсию. То есть они одновременно получают и пенсию, и зарплату. Поэтому о том, что на улицы выльется какое-то дикое количество людей, которые раньше служили в МВД, а теперь потеряли работу и им не на что жить, речи не идет.

— Но у какой-то части нынешних сотрудников МВД отберут льготы?

— Да, но у очень небольшой [части]. В основном это пенсионеры МВД, которые продолжат получать свою пенсию (ее у них никто не планирует отбирать) и все льготы, которые им положены. Просто они перестанут работать и перестанут получать зарплату за эту работу.

— Если перевести часть сотрудников МВД на гражданскую службу, сколько это может сэкономить бюджету?

— Одним из важных парадоксов российской системы правоохранительных органов является то, что все ее сотрудники носят погоны. Что это означает с точки зрения Минфина и с точки зрения налогоплательщиков? Что мы всем этим людям будем платить довольно большую пенсию, как только они отслужат 20 лет. Точные суммы сейчас выяснить не представляется возможным, но речь идет о 20+ тысячах рублей в среднем.

Соответственно, давайте представим, мы с вами в 17–18 лет поступили в университет, 4–6 лет отучились и в 23–24 года пошли работать, в 60 или 65 нас отправили на пенсию. А если мы с вами в те же самые 17–18 лет поступили в институт, университет, академию МВД, то эти пять лет учебы идут нам в зачет. И в 37 лет мы начинаем получать довольно ощутимую пенсию.

При этом для части сотрудников полиции или Росгвардии это в какой-то степени обоснованно, потому что работа в ППС — действительно тяжелая работа, это работа ночами, по очень плохо нормированному графику, это работа с ощутимыми рисками для здоровья. Не в том плане, что в вас может кто-то выстрелить, а в том плане, что вы все равно каждый день по несколько раз заходите в квартиры, где происходят бытовые конфликты, в вас могут там кинуть бутылкой и т.д. Стоять на улице, будучи сотрудником ДПС, тоже весьма сомнительное счастье с точки зрения здоровья. Ранний выход на пенсию низового состава полиции — это общемировая практика.

Другой вопрос, что в РФ это распространяется, во-первых, на всех сотрудников, включая самое высшее руководство. Если вы к 30 годам засели в теплом кабинете, это не помешает вам к 37 годам получать довольно ощутимую пенсию.

А во-вторых, эти льготы распространяются на огромное количество подразделений, служба в которых вообще не связана ни с какими дополнительными рисками или издержками.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Если вы работаете бухгалтером в газете, то вы выйдете на пенсию в 60 или 65 лет. Если вы работаете бухгалтером в МВД, то вы выйдете на пенсию в 42.

Чем объясняется эта льгота в 18–20 лет, не особо понятно. И таких моментов в МВД довольно много.

Самый яркий пример, который я люблю приводить, это ведомственные вузы. Почему человек, который преподает теорию государства и права в Санкт-Петербургском государственном университете, должен выходить на пенсию в 65 лет, а если он преподает ту же теорию государственного права в университете МВД, то он должен выходить на пенсию уже в 37 лет, если он окончил ведомственный вуз.

И, соответственно, здесь предложения Минфина абсолютно конструктивны, потому что есть огромное количество людей, которые носят погоны, но при этом не занимаются никакой работой, связанной с повышенными рисками, большей опасностью и т.д.

Ведомственных вузов МВД больше 10, там тысячи сотрудников. Соответственно, переход на гражданский статус большого количества сотрудников внутренних дел и отказ от дополнительного финансирования бухгалтеров, кадровиков, преподавателей, врачей, которые делают точно такую же работу, как гражданские, совершенно разумное предложение.

Если для военной медицины есть какие-то обоснования, почему она должна быть отдельной, то для медицины МВД профессиональные травмы, связанные с огнестрельными ранениями, которые требуют определенной квалификации, случаются единицы на регион в год.

Почему доктор, который лечит от простуды нас с вами, и доктор, который лечит от простуды сотрудника ДПС, должны иметь разные льготы, совершенно непонятно.

Фото: РИА Новости

— К чему приведет реформа по «принципу елочки» с точки зрения кадровой политики?

— [Принцип елочки] довольно важный жаргонизм. Дело в том, что сейчас зачастую в правоохранительных органах количество руководящего состава примерно равно количеству сотрудников, которыми они руководят. А, согласно принципу елочки, на одного условно генерала должны приходится несколько тысяч рядовых.

И не должно быть ситуаций, которые наблюдаются в отдельных структурах МВД, когда на 20 лейтенантов приходится 40 подполковников.

Реформа приведет к сокращению высшего начальствующего состава, что тоже довольно разумно.

— Минфин также предложил передать часть полномочий полицейских Минтруду и Минздраву (например, координацию программы переселения соотечественников из-за рубежа, регулирование трудовой миграции, контрольно-разрешительное регулирование в сфере легального оборота наркотических средств). Это правильная идея?

— Это совершенно разумное и правильное предложение. Если мы посмотрим на то, как устроена система государственного управления, то всегда и в любой ситуации мы должны минимизировать функции, которые исполняются силовыми ведомствами. Потому что, во-первых, функции, которые исполняются силовыми ведомствами, выходят дорого, люди в погонах у нас всегда стоят дороже, чем гражданские служащие.

Во-вторых, исполнение функций представителями силовых ведомств, как правило, связано с большими проблемами для граждан. Условно говоря, просто доступ в помещения, в которых работают представители силовых ведомств, как правило, больше затруднен. Сложнее зайти в конкретный кабинет отдела полиции, чем в конкретный кабинет в Пенсионном фонде.

Поэтому если есть хоть какая-то функция, которую можно передать гражданскому ведомству, то это и экономия средств федерального бюджета, и большее удобство для граждан. Какие конкретно функции стоит передавать, а какие — нет, уже предмет отдельного и детального обсуждения.

Например, если функции миграционного контроля, то есть ловля нелегальных мигрантов, в большинстве стран — это функция полицейских, то функция миграционного учета в очень многих странах без всякого вреда передана гражданским ведомствам.

Опять же, не очень понятно, почему человек, который просто ставит вам штамп о прописке, носит погоны и получает все связанные с погонами льготы.

Почему этот сотрудник должен иметь все те же льготы, что и сотрудник ДПС, который стоит на дороге в дождь и слякоть и дышит не самыми полезными веществами.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Еще одним важным пунктом стало предложение об объединении МВД со ФСИН, судебными приставами и фельдъегерской службой. К чему приведет эта реформа?

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