Ксюша, Оля — на выход! – Личное мнение

24.10.2020, 13:50, Разное

Совершенно очевидно, что публичная трансляция дома 2 себя изжила. Рейтинги упали, участники — вялые, ведущие озабочены больше своим инстаграмом.

Даже простенький зритель всё это видит и смотрит, скорее, Холостяка. Дом-2 закрыл уже любовь на островах, спасение любви и выгнал несколько участников.

По слухам, контракт на 2021 год не хотели продлевать и с Бузовой, и с Бородиной. Ну, сколько можно сидеть на бревне? Надоели бабки — шепелявят одно и то же.

Да и денег стоят организаторам много — одной бизнесмена нужно кормить, вторая всё по коровникам сама свои бизнеспроекты в убыток сводит.

Дом-2 обещал закрыть ещё Дмитрий Медведев. Будем объективны? Закрыть рейтинговое шоу почти невозможно. Но то, что не получилось у президента-премьера, сделали сами телезрительницы — перестали смотреть говно.

С одной стороны, я рада за людей — это хорошо, что публичная трансляция пошлости им надоела. С другой, мне очень жаль Ксюшу Бородину — если она перестанет содержать содержанца, московские давалки его уведут.

Да и что Ксюха делать будет? Книги, что ли, читать?!

Ну, вот представьте себе голодного омара — мало того, что жрать нечего, так ещё и жена целый день ходит дома. Он точно сбежит.

С Бузовой проще — ещё не все коровники, свинарники, районные ДК и клубы в глубинке окучены. Райдер Бузовой предполагает много спиртного — ничего, за бутылку крепкого алкоголя у неё всегда найдётся работа. Ну, например, сможет слетать в село Кафтанчиково, отравиться там, а потом свалить в Германию на лечение, прикинувшись жертвой режима.

Что думаете о закрытии стройки любви?