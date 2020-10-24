В РФ успешно завершились первые огневые испытания второй ступени «Ангары-1.2»

24.10.2020, 13:48, Новости дня

В РФ провели первые огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя «Ангара-1.2», которые позволяют допустить ракету к дальнейшим тестам.

«На испытательном комплексе федерального казенного предприятия «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) 23 октября успешно прошли огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2», – сообщается на сайте Роскосмоса.

Там отметили, что эти испытания являются одним из заключительных этапов наземной отработки, в ходе прошлых испытаний специалисты провели комплексную проверку всех систем второй ступени носителя и «объективность заложенных конструкторско-технологических решений.

Положительные результаты стендовой отработки позволяют продолжить летные испытания ракеты, отметили там.

Ранее источник сообщал, что второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк планируется осуществить 24 ноября.

Напомним, в конце декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии первого в истории РФ испытательного запуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об успешном проведении первого испытательного пуска ракеты-носителя.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».