 

Совсем плохи дела: Лукашенко выдал ОМОНу картошку

24.10.2020, 13:23, Разное

Но силовикам нужно платить. Деньги – пожалуй, одна из немногих причин, по которым правоохранители опасаются переходить на сторону протестующих. И с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко, кажется, тоже испытывает проблемы.

Накануне формальный лидер страны совершил рабочую поездку в Слуцкий район Минской области. славящийся своей сельскохозяйственной продукцией. Местные аграрии подарили Лукашенко сыр пармезан собственного производства и годовалой выдержки. Им он обещал поделиться с бывшим главой Администрации президента, а ныне – помощником Батьки Александром Косинцем, а также с главной Минского областного исполнительного комитета Александром Турчиным.

С силовиками Александр Лукашенко решил “расплатиться” ещё более оригинально. Президент лично собрал картофель на своем участке и отдал половину урожая представителям ОМОНа.

Стоит отметить, что в ближайшее время белорусским властям вновь может понадобиться их помощь. Уже завтра, 25 октября, истекает срок исполнения требований оппозиции, которые озвучила лидер протестующих Светлана Тихановская. Среди них – освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия на улицах и отставка Лукашенко. В противном случае Тихановская пообещала, что в стране начнется массовая забастовка предприятий, а демонстранты будут перекрывать дороги.



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