В Samsung придумали принципиально новый дисплей OLED разрешением до 10 000 пикселей на дюйм

24.10.2020, 13:17, Разное

Samsung разработала новую технологию создания OLED-дисплеев. Принципиально новый экран получил разрешение до 10 000 пикселей на дюйм.

Инновацию инженеры южнокорейского IT-гиганта разрабатывали вместе со специалистами Стэнфордского университета. Технология заключается в создании новой структуры OLED, существенно улучшающей характеристики экранов, работающих на органических светодиодах.

Специалисты SAIT (исследовательского института Samsung), рассказали, что панель OLED для новой разработки сделана в метафотонной структуре на базовом отражающем металлическом слое с наноразмерным рельефом.

Она дает возможность за счет резонанса получать цвета, используя физическую способность света отражаться. Дисплейная панель, созданная при задействовании подобной структуры, имеет разрешение до 10 тысяч пикселей на один дюйм. При этом у нее сохраняются высокие яркость и контрастность, а процесс ее производства является достаточно экономичным. Применяемые сейчас в производстве смартфонов OLED-дисплеи принадлежат к двум типам. Первый использует субпиксели зеленого, красного и синего цветов, их формируют методом напыления слоев сквозь мелкую сетку из металла. В основном так изготавливают экраны для устройств компактных габаритов.

Для крупных девайсов задействуют белые OLED-панели, пиксели которых содержат стеки эмиттеров всех цветов. Сверху такой слой покрыт фильтром, определяющим цвета, этот способ подходит для телевизоров и подобных гаджетов. Он более прост в изготовлении, а также отличается уменьшенным общим световым потоком, более энергоемкий, но и быстрее выгорает. Новая структура основана на принципиально другой цветовой архитектуре, в которой высота всех субпикселей одинакова. Такая компоновка делает более простым нанесение слоев при изготовлении. Далее ученым предстоит разработать полноразмерный дисплей OLED по новой технологии.