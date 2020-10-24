 

Баку официально информировал Москву о гибели гражданина РФ в Гяндже

24.10.2020, 13:08, Новости дня

Баку проинформировал посольство РФ о смерти россиянина, погибшего в результате обстрела Гянджи, рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Россиянин будет похоронен при поддержке исполнительной власти Гянджи и городской церкви Александра Невского, передает РИА «Новости».

В субботу Азербайджан сообщил о смерти получившего ранение при обстреле Гянджи россиянина 2007 года рождения. Он был ранен во время ракетных ударов.

Гянджу в очередной раз обстреляли ракетами в ночь на 17 октября. Первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй – на жилой квартал в центре города, в результате из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.



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