 

Минобороны решило принять на вооружение новые средства спасения летчиков

24.10.2020, 13:08, Новости дня

Воздушные силы РФ получат новые средства спасения и стрелкового оружия, рассказали в Министерстве обороны.

«В Министерстве обороны обсуждаются вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения и индивидуальной защиты летного состава», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В оборонном ведомстве изучили характеристики перспективных разработок спасательных средств воздушных судов, таких как скрытая система поиска и спасения экипажа, индивидуальные летные костюмы и средства бронезащиты экипажа армейских вертолетов. Кроме того, Минобороны рассмотрело возможности внедрения в вооруженные силы новых авиационных радиостанций. В сообщении отмечается, что перед ведомством стоит задача детально проанализировать перспективные разработки ведущих стран и провести их испытания.



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