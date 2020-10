Шварценеггер перенес операцию по замене сердечного клапана

24.10.2020, 12:48, Новости дня

Голливудскому актеру и экс-губернатору американского штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру провели операцию по замене аортального клапана.

«Благодаря команде врачей клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан. Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими потрясающими статуями», – сообщил Шварценеггер в Twitter.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA

— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

В 2018 году актер перенес экстренную операцию на сердце. За 11 лет до этого ему установили искусственный легочный клапан.