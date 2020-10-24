 

В США назвали главное оружие против России

24.10.2020, 12:48, Новости дня

Истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолетом, который сможет противостоять РФ в случае возможного конфликта в Европе, следует из доклада американского стратегического аналитического центра RAND.

Американские эксперты уверены, что «возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения», передает РИА «Новости».

По их мнению, в случае боевых действий, F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести «значительный вклад с первых часов конфликта».

Таким образом, страны альянса, подписавшие контракт на поставку F-35, должны совершенствовать свой воздушный флот, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием нового истребителя, считают в организации.

F-35 – истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, стоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве).

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 трлн долларов – это самая дорогая программа производства оружия в истории.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США готовят прорыв в создании боевой авиации.



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