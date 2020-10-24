19-летний американец искал дом Байдена, чтобы убить его

24.10.2020, 12:40, Новости дня

В США 19-летний Александр Трейсман из Северной Каролины планировал убить кандидата в президенты США Джозефа Байдена. Об этом 23 октября сообщает The Washington Post, ссылаясь на документы федерального суда.

Информацию о планировании убийства Байдена раскрыли во время слушаний по делу Трейсмана – его обвиняли в хранение детской порнографии. Мужчину задержали еще в мае, когда сотрудники банка в Каннаполисе (Северная Каролина) сообщили о подозрительном брошенном фургоне, в окнах которого был видны ящики с оружием и патронами.

Полицейские выяснили, что Трейсман приобретал оружие как минимум в четырех разных штатах. Также на его цифровых устройствах нашли 6721 изображение и 1248 видео детской порнографии. Помимо этого, правоохранители нашли в телефоне мужчины запись на сайте Reddit от октября 2019 года, в которой он изложил план массового расстрела в фуд-корте торгового центра в Рождество или Черную пятницу. В своем сообщении мужчина объяснял такие планы желанием “казнить тех, кого ненавидел”.

А этой весной Трейсман начал уделять внимание Байдену, в частности, искал его домашний адрес. Также он гуглил информацию о государственных законах об оружии. А через несколько дней после того, как сенатор Берни Сандерс приостановил свою президентскую кампанию, Трейсман написал в сети, что должен “спасти Берни”, и разместил мем, в котором спрашивал, следует ли ему убить Байдена.

Судя по записям сотовых телефонов и финансовых транзакций, 3 мая Трейсман оказался в нескольких милях от дома Байдена в Делавэре.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают нынешнего президента США Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Байдена.