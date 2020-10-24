 

Торговля оружием, вымогательство, наркотики. Офис генпрокурора сообщил о разоблачении масштабной ОПГ

24.10.2020, 12:40, Новости дня

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины разоблачила масштабную преступную группировку, которая занималась незаконной оперативно-разыскной деятельностью, сбытом оружия, рейдерскими захватами и вымогательством, а также изготовлением и сбытом наркотиков. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. 

По данным следствия, в состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители уголовной среды.

“Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи. Также члены ОПГ сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из [района проведения] операции Объединенных сил, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотические вещества, занимались вымогательством у предпринимателей и незаконным завладением имуществом”, – сказано в сообщении.

Правоохранители, по информации офиса, провели 45 одновременных обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком и “изъяли специальные технические средства, в том числе средства анонимной связи, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации и ведения незаконной оперативно-разыскной деятельности, а также боеприпасы и наркотические вещества”.

“Двум организаторам сообщили о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей (ст. 263, 359 и 361 УК Украины), а также двум активным участникам – по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины)”, – заявили в Офисе генпрокурора.

Прокуратура намерена ходатайствовать о взятии подозреваемых под стражу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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