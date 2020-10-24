 

Белый дом на Хэллоуин откроют для “призраков, фей, супергероев и крошечных гоблинов”

24.10.2020, 12:40, Новости дня

25 октября территория Белого дома откроется для “призраков, фей, супергероев, крошечных гоблинов” и других костюмированных персонажей, поскольку в администрации президента США Дональда Трампа начнется празднование Хэллоуина. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Ворота Белого дома будут открыты для рабочих, семей военнослужащих и школьников в сопровождении родителей с 15.30 до 19.30.

Вместе с тем, в связи с пандемией в рамках празднования Хэллоуина приняты следующие меры предосторожности:

количество гостей ограничено, а часы проведения мероприятий увеличены;
все гости (в возрасте от двух лет и старше) должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию;
весь персонал, работающий на мероприятии, должен носить маску, а любой персонал, раздающий конфеты, должен быть в перчатках;
будут приняты меры социального дистанцирования;
дезинфицирующее средство для рук будет доступно на протяжении всего маршрута мероприятия.

Дети и другие посетители не смогут взять с собой на празднование оружие, животных, велосипеды, холодильники и дроны, сигареты, планшеты и селфи-палки.

Фасад Белого дома к Хэллоуину украсят хризантемами и тыквами. В организации праздника участие примут различные американские ведомства. Например, NASA покажет собственные экспонаты, среди которых – и ракету – правда, надувную.

Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. В Белом доме мероприятия, посвященные этому празднику, проводятся с 1958 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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