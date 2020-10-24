Мнение: Почему демографические проблемы в России не решаются

24.10.2020, 12:25, Разное

Общественная организация «Совет матерей» предложила вернуться к советской практике, снова ввести знаменитый «налог на яйца», согласно которому бездетные мужчины должны были отдавать в бюджет 6% от своего дохода.

Так как дискриминация сейчас запрещена законом, этот налог «Совет матерей» предполагает распределить поровну между бездетными мужчинами и женщинами — по 500 рублей с особи репродуктивного возраста:

https://ria.ru/20201012/bezdetnost-1579467918.html

Средняя зарплата в России составляет 50 тысяч рублей, так что получается значительно гуманнее, чем в СССР, всего лишь 2% от семейного бюджета. Если учесть, что сейчас бездетные и одинокие могут купить себе квартиру (а не живут до пенсии в коммуналке, как часто бывало раньше), новый налог и вовсе выглядит незначительным.

Беда заключается в том, что и наше общество, и наши представители власти весьма далеки от мира цифр и фактов, из-за чего попытки отсрочить демографический кризис в России выглядят зачастую бессистемно и неуклюже. Это отнюдь не наша особенность, в других странах дела обстоят ещё хуже. Кивну головой хотя бы в сторону Европы, которая последние 100 лет только и делает, что проваливается, пытаясь решить демографические проблемы негодными методами.

«Совет матерей», предложивший ввести налог на бездетность — общественная организация, которая не имеет прямого отношения к принятию законов в России. Сейчас, в октябре 2020, разговоры про налог на бездетность — пустая болтовня, в которую не особо верят даже журналисты, тиражирующие эту «новость» ради привлечения внимания публики. С тем же успехом «Совет сантехников России» мог бы предложить ввести налог на толстые задницы: шансов появиться у такого налога было бы примерно столько же.

Тут работает эффект Даннинга — Крюгера: люди с низким уровнем квалификации считают себя ужас какими специалистами по вопросам, в которых они ничего не понимают.

Я вынес в начало поста табличку из телеграм-канала, посвящённого статистическим данным. Эту красивую табличку активно распространяют по соцсетям, используя в дискуссиях о демографии России.

В табличке есть типичная ошибка новичка — продолжительность жизни на пенсии считается как разница между пенсионным возрастом и средней продолжительностью жизни. Это очевидная нелепость: получается, что мужчины на Чукотке живут в среднем на пенсии… отрицательное количество лет!

На самом деле, разумеется, пенсионеры есть на Чукотке. Возраст дожития (официальный термин) всегда значительно выше, чем простая разница между средним и пенсионным возрастом. Процитирую из своего же ликбеза по пенсиям:

https://olegmakarenko.ru/1055223.html

Чтобы понять этот «парадокс» придётся немного напрячь мозг. Представьте себе страну со средним возрастом жизни 70 лет. Допустим, половина её жителей умирает в 50 лет, а другая половина — в 90 лет. Пенсионный возраст там составляет, скажем, 60 лет. Несложно подсчитать, что ожидаемая продолжительность жизни пенсионера в этой стране составит не 10 лет, как написал бы нам не разобравшийся в вопросе публицист, а 30 лет.

Также в табличке не учитывается, что на Крайнем Севере пенсионный возраст на 5-10 лет ниже, хотя и это тоже кардинально меняет картину.

Насмотревшись подобных табличек, люди начинают считать себя экспертами: пишут в блогах, выступают на телевидении, дают советы министрам и депутатам. Громкий голос воинствующего невежества заглушает специалистов и заставляет общество совершать ошибку за ошибкой.

Лично я полагаю, что корни проблемы следует искать в общем нашем культурном уровне. Школы дают весьма посредственное образование, в качестве любимцев публики нам предлагают актёров и футболистов, а не физиков с философами. У нас лучше, чем в Африке, где государственные деятели предлагают лечить ВИЧ при помощи лесных трав, но значительно хуже, чем могло бы быть.