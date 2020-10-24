Оперштаб по борьбе с коронавирусом обозначил позицию по закрытию границ России

24.10.2020, 12:08, Новости дня

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ решил не рекомендовать повторно закрыть границы страны.

В штабе сообщили, что ведомство «не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», передает ТАСС.

Ранее в Совфеде заявили об отсутствии необходимости закрывать границы России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.