 

Пользователи назвали недостатки iPhone 12

24.10.2020, 12:08, Новости дня

Владельцы нового iPhone не заметили существенных отличий смартфона от предыдущей версии.

Пользователи сообщили, что оба гаджета выдают примерно одинаковое качество фотографий, а биометрический сенсор – Face ID – работает с прежней скоростью, передает РИА «Новости» со ссылкой на MacRumors.

Владельцы iPhone 12 также отметили, что зарядное устройство тяжело присоединить к тыльной стенке смартфона, тогда как на презентации оно крепилось надежно и легко. Кроме того, сообщается, что iPhone 12 Pro в отличие от предшественника быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G.

Apple презентовала новый iPhone на прошлой неделе. Главный редактор интернет-портала Wylsa.com Александр Побыванец рассказал газете ВЗГЛЯД, почему за смартфоном не выстраиваются очереди.



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