Складной Microsoft Surface Duo через месяц после релиза подешевел на 200 долларов

24.10.2020, 11:03, Разное

Всего месяц назад был представлен смартфон от корпорации Microsoft Surface Duo. Уже сейчас, спустя короткое время после релиза, гибридный складывающийся аппарат с двумя экранами подешевел, причем сразу на 200 долларов.

Стоит отметить, что в аппарате, по оценкам экспертов, установлены не самые передовые компоненты. Мощность и производительность смартфона обеспечивается процессором Snapdragon 855, выпущенном еще в прошлом году. Его дополняет 6-гигабайтный модуль оперативной памяти, при этом устройство не оснащено модемом для поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения.

Долгую эксплуатацию гаджета без необходимости подзарядки обеспечивает двойная батарея, однако ее общий объем составляет только 3577 мА•ч. Два AMOLED-экрана, выделяющих аппарат из череды смартфонов конкурентов, получили диагональ в 5,6 дюйма. Их разрешение составляет 1800 на 1350 пикселей, разложенные дисплеи вместе выглядят как единый 8,1-дюймовый экран Dual PixelSense Fusion. Его разрешение при этом равно 2700 на 1800, то есть 3:2. Встроенный накопитель постоянной памяти соответствует 128 гигабайт.

Изначально ценник складного смартфона был равен 1,4 тысячи долларам США. Теперь же, после изменения ценников, аппарат можно приобрести за 1,2 тысячи долларов. Такая стоимость у девайса с флэш-накопителем в 128 Гбайт, Surface Duo с 256 гигабайтами обойдется сейчас в 1,4 тысячи. Данная цена отмечается на ресурсах торговой сети Best Buy. О причинах такого шага со стороны Microsoft информации нет.