Медики предупредили об опасности сочетания тренировок с обезболивающими препаратами

24.10.2020, 11:53, Разное

Для многих спортсменов тандем тренировок с обезболивающими препаратами стало нормой. Медики же, в свою очередь, предупреждают об опасных побочных эффектах.

У спортивных врачей подобная практика вызывает беспокойство, так как использование нестероидных противовоспалительных препаратов, в том числе ибупрофен и диклофенак, во время физических нагрузок может навредить здоровью. Обычно к этим мерам прибегают молодые спортсмены. Эксперты подчеркивают, что обезболивающие не устраняют причины появления симптомов, а только временно блокируют боль. Интенсивные тренировки в сочетании с лекарствами приводят к проблемам с органами ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, а также к поражению почек.

Медики рассказали, что многие участники марафонов принимают анальгетики, в результате чего появляется риск «усталостных переломов костей». Это происходит потому, что обезболивающие препараты не устраняют причину болевого синдрома, а лишь снимают симптом. Спортсменам рекомендуется не заниматься самолечением, а обратиться к специалистам для определения источника болевых ощущений.