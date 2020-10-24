 

Азербайджан сообщил о смерти получившего ранение при обстреле Гянджи россиянина

24.10.2020, 11:18, Новости дня

Россиянин 2007 года рождения, получивший ранение в результате ракетного обстрела города Гянджа, скончался в субботу, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.

Пресс-служба ведомства сообщила, что «в больнице сегодня скончался житель РФ (2007 года рождения), пострадавший в результате ракетного обстрела Гянджи (…) 17.10.2020 года», передает РИА «Новости».

Напомним, город Гянджа в очередной раз обстреляли ракетами в ночь на 17 октября. Первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй – на жилой квартал в центре города, в результате из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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