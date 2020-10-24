Российский радиолюбитель усомнился в испытании США водяного двигателя в космосе
24.10.2020, 11:48, Новости дня
Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков поставил под сомнение испытание на американском микроспутнике MOMENTUS-X1 инновационного водяного двигателя.
Пашков пишет на своем сайте: «Основываясь на открытых данных командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), спутник MOMENTUS-X1 не совершал каких-либо маневров на орбите».
Согласно программным документам, приведенным радиолюбителем, аппарат должен был в рамках испытаний инновационного демонстрационного микроволнового электротермического двигателя на водной основе Momentus Vigoride снизить свою орбиту.
При этом разработчик аппарата, американская компания Momentus Space, в американских же СМИ отчиталась об успешном испытании двигателя на водной основе.
Компания основана российским предпринимателем Михаилом Кокоричем. На разработку и тестрование технологии компания собрала 34 млн долларов США. Этот спутник является первым в мире аппаратом формата 16U cubesat.
После запуска спутника и заявлений об успешном тестировании двигателя компания объявила о планах выйти на IPO, оценивая себя в 1,2 млрд долларов.
Спутник MOMENTUS-X1 был запущен 5 июля 2019 года с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б».
Ранее сообщалось, что США потеряли два спутника во время пуска с Куру.
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