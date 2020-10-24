Samsung готовится выпустить второй доступный смартфон серии Galaxy F

24.10.2020, 11:17, Разное

В Сети появилась информация о подготовке к выпуску нового смартфона компании Samsung. Устройство станет вторым доступным аппаратом в серии Galaxy F.

Согласно данным интернет-ресурса SamMobile, готовящемуся к выпуску смартфону производителем присвоено кодовое обозначение SM-F127G. Это, скорее всего, будет молодежная модель, как и первый аппарат серии Galaxy F41. По его характеристикам можно судить и об оснащенности грядущей новинки. Так, в дебютном устройстве дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED с разрешением Full HD+ получил диагональ в 6,4 дюйма.

Работает смартфон на фирменном процессоре Exynos 9611, дополненном 6-гигабайтным чипом оперативной памяти. Для хранения любого вида контента производитель предусмотрел флэш-накопитель вместительностью 64 или 128 гигабайт в зависимости от конфигурации модели. Долгую работу аппарату обеспечивает аккумуляторная батарея в 6 тысяч мАч. Основная камера аппарата – тройная, состоящая из модулей в 5, 8 и 64 мегапикселя. Селфи пользователь может делать с помощью 32-мегапиксельного датчика. Очередной смартфон новой линейки, вероятно, получит наименование Galaxy F12 или Galaxy F12s.

Сведений о его мощности и возможностях пока нет. Исходя из его расположения в списке кодировок устройств от Samsung ниже, чем Galaxy F41, можно рассчитывать на недорогое оснащение и бюджетные технические характеристики девайса. По мнению экспертов, в смартфоне установят дисплей HD+, бюджетный чипсет Exynos и двойную или тройную камеру. Стоимость новинки, скорее всего, не будет превышать отметку в 150 долларов США. Официальную презентацию второго доступного аппарата в линейке Galaxy можно ожидать уже до конца 2020 года.