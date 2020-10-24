 

Экс-советник премьера Британии заявил о «негласных» мерах против РФ после Солсбери

24.10.2020, 11:08, Новости дня

Бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл заявил, что после инцидента в Солсбери Лондон принял в отношении РФ ряд «негласных мер».

Седвилл заявил, что «после нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы приняли видимые ответные меры», а также «ряд других скрытых мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

Это, например, остановка «нескольких потоков незаконных денежных средств из России». Кроме того, по словам Седвилла, есть меры, о которых он не может рассказать СМИ.

«Русские знают, что они должны были заплатить за эту операцию более высокую цену, чем ту, которую они ожидали», – добавил он.

Напомним, Марк Седвилл занимал пост советника премьера во время инцидента в Солсбери в 2018 году.

Посольство РФ в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот.

В марте племянница экс-полковника Виктория Скрипаль заявила, что спустя два года после исчезновения в британском Солсбери Сергея Скрипаля близкие смирились с тем, что больше никогда его не увидят.



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