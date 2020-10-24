«Дональд Трамп перестал истекать кровью» — NBC дал оценку вторым президентским дебатам

24.10.2020, 11:05, Новости дня

На вторых предвыборных дебатах президент США Дональд Трамп остановил своё падение, однако сделал недостаточно, чтобы привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей, полагает политический директор NBC News Чак Тодд. Журналист отмечает, что Трамп постоянно вёл себя так, будто последние четыре года во главе страны был не он, а его соперник Джо Байден.

ЧАК ТОДД, политический директор NBC News: Во-первых, отключение микрофонов оказалось хорошей идеей. Скажу честно, я относился к этому несколько скептично. Но в действительности, по-моему, это был очень полезный инструмент.

Хочу выразить благодарность нашей коллеге Кристен Уэлкер. Я считаю, она просто мастерски владела ситуацией на этих дебатах. И, думаю, это облегчило… Послушайте, в конечном итоге, я считаю, зрители составили верное представление о них обоих. Я считаю, эти дебаты показали их сущность.

Думаю, те, кто пристально следил за этой предвыборной кампанией, наверное, не узнали много нового. Но если сравнивать с тем, что мы видели на первых дебатах, по-моему, было в некотором роде облегчением, по крайней мере, получить представление о том, каковы могут быть действия каждого из них.

Но больше всего на этих дебатах меня поразило то, в какой степени президент, обороняясь, пытался вести себя как кандидат, бросающий вызов существующей власти. Он не особо говорил о том, что он собирается делать на втором сроке. Он не особо говорил о защите… Он защищался от некоторых направленных против него атак, но он постоянно пытался… В каком-то смысле он пытался представить Джо Байдена как действующую власть.

Он пытался, скажем так, воссоздать то, что делало его привлекательным в 2016 году, и я это понимаю. Но ведь действующий президент — он. И когда сегодня вечером он пытался отклонить вопросы о здравоохранении, о COVID, об экономике, я задавался вопросом о том, не думают ли зрители: «Погодите-ка, а кто был президентом последние четыре года — вы или другой парень?» Это мой вопрос.

Однако я полагаю, что сегодня вечером Дональд Трамп, пожалуй, перестал истекать кровью. И это важный момент для республиканцев…

Удалось ли президенту раздуть этот «октябрьский сюрприз»*, над которым он работает? Электронные письма, Хантер Байден… Он постоянно поднимал эту тему.

ЧАК ТОДД: У меня было такое чувство, что, когда он говорил об определённых вещах, в частности, об этом и о паре других тем… Скажу очень завуалированно: у меня было такое чувство, будто он говорил на языке прайм-тайма Fox News. И если вы много смотрите прайм-тайм Fox, то вы поняли, что он говорил. А если нет, то вы об этом понятия не имеете. Скажу честно, несколько человек говорили мне: «Что это? Я об этом не слышал. Я этого не понимаю». И я просто отвечал: «Вы не знаете этого языка».

И я считаю, проблема президента отчасти в этом. Его слова действительно были обращены к тем, кто понимает, о чём он. Но услышал ли его кто-то, кто сегодня колеблется? Обратился ли он к ним, чтобы вернуть их на свою сторону? Я такого обращения не услышал.

И я думаю, что когда он нападал на Байдена лично и поднимал эту тему с Хантером Байденом… Если вы не следили за этим пристально, вы, наверное, не вполне понимаете, в чём заключается атака.

Дата выхода в эфир 22 октября 2020 года.

* «Октябрьский сюрприз» на американском политическом жаргоне обозначает значимое событие перед ноябрьскими выборами, резко меняющее шансы кандидатов. Зачастую это публикация заранее заготовленных компрометирующих материалов. В данном случае ведущий NBC имеет в виду газетные статьи о коррупции сына Джо Байдена (прим. ИноТВ).