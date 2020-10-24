Назван простой способ вернуть сервисы Google на смартфоны Huawei и Honor

24.10.2020, 10:53, Разное

В Сети появилась информация о том, как вернуть на смартфоны Huawei и Honor сервисы от компании Google. Простой способ позволит и далее, несмотря на санкции, пользоваться всеми преимуществами программного обеспечения американского IT-гиганта.

Как известно, власти Соединенных Штатов ввели запрет на включение продуктов Google Mobile Services в устройствах, произведенных компанией Huawei и ее суббрендом Honor. В список недоступных программ и сервисов вошли такие популярные приложения, как Google Play, Google Maps и другие. Однако, как оказалось, китайские разработчики уже нашли способ обойти запреты. Активная доработка Huawei собственной операционной системы и магазина предлагаемых приложений AppGallery пока ведется с использованием ОС Android с открытым исходным кодом.

Но ряд энтузиастов уже начал подыскивать новые методы, которые позволят устанавливать сервисы Google на смартфоны от Huawei и Honor. Одним из таких способов стало приложение Googlefier, для беспроблемного пользования контентом от Google пользователю необходимо загрузить файл APK и установить его на устройство. После предоставления программе всех необходимых разрешений согласно инструкциям на экране вопрос доступа к Google решается. Всего за пять минут приложение устанавливается, давая возможность владельцу девайса войти в свою учетную запись на сервисе американской корпорации.

Пока приложение работает не со всеми устройствами, так, если в телефоне установлена оболочка EMUI 11, запустить сервисы от Google не удастся. Пока Googlefier может работать только с аппаратами на ранних версиях интерфейса. Кроме того, как советуют разработчики, если ранее пользователь уже пытался задействовать иные способы подключения, прежде, чем начинать установку программы, следует сбросить настройки смартфона до заводских. Следовательно, при наличии в памяти смартфона важной информации, ее необходимо скопировать на внешний носитель. Приложения также стоит сохранить в виде Backup.