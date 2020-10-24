Диетолог Краснова назвала «полезные» привычки, которые могут навредить здоровью

24.10.2020, 10:53, Разное

Отечественный диетолог Мария Краснова пояснила Пятому каналу, что безобидные продукты и лекарства способны нанести вред организму. Как оказалось, «полезные» привычки могут быть опасны.

Эксперт по здоровому питанию объясняет, что заменять полноценный завтрак на смузи – ошибка номер один. Это не только прямой путь к набору веса, но и повышению уровня сахара в крови. Можно выпить стакан смузи в тандеме с полезными жирами и белками. Также Краснова не советует, есть манную кашу и овсянку с утра, так как в них много углеводов и глютена, а пользы мало. Медик не спорит, что овощи полезны за счёт содержания в них клетчатки, но если человек перешёл полностью на вегетарианскую диету, то могут возникнуть расстройства пищеварения, газообразование и запоры. Вдобавок к этому, появится дефицит питательных веществ.

Специалист в области системного оздоровления организма не рекомендует постоянно принимать антибиотики. Это приводит к тому, что у человека вырабатывается иммунитет к медикаментам, и они не помогают, а наоборот, причиняют вред кишечнику. Хаотично принимать витамины тоже оказывается вредно, обязательно нужно подбирать курс со своим лечащим врачом. Краснова уверена, что в таблетках вообще нет необходимости, так как все полезные вещества можно получить с пищей. Также эксперт не видит никакой пользы в оксолиновой мази, которая зачастую применяется в качестве профилактики от вирусов.

Эксперт по питанию не советует пить много воды и молока. Так, переизбыток воды может спровоцировать проблему с почками, повысить кровяное давление, вызвать отёки и вымыть из костей минералы и соли, а чрезмерное употребление коровьего молока приведёт к рассеянному склерозу и сахарному диабету.