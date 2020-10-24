Мнение: Вот почему Россия получила Крым, а Китай не может получить Тайвань

24.10.2020, 10:50, Разное

О поставках американского наступательного вооружения на Тайвань + реакция китайцев на эти поставки.

Вот почему Россия получила Крым, а Китай не может получить Тайвань

Вечером 21 октября Госдепартамент США внезапно одобрил продажу Тайваню двух видов вооружения: мобильных установок реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов с баллистическими ракетами ATACMS, а также высокоточных ударных крылатых ракет SLAM-ER для поражения целей вне зоны ПВО и разведывательных датчиков для новой модели истребителя F-16 на общую сумму около 1,8113 миллиарда долларов. Среди них баллистическая ракета ATACMS имеет дальность действия около 300 километров. SLAM-ER — это модернизированная версия крылатой ракеты Harpoon с дальностью полета около 270 километров. Обе ракеты способны поражать цели на материковом Китае, будучи запущенными с острова.

22 октября министерство обороны Тайваня также подтвердило эту новость. В ведомстве заявили, что эта партия вооружения поможет Тайваню «усилить развитие асимметричных боевых возможностей».

Согласно сегодняшним сообщениям тайваньских СМИ, Агентство министерства обороны США по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Государственный департамент США одобрил продажу трех систем вооружения Тайваню, а также официально уведомил о своем решении Конгресс, и предполагается, что с 1 ноября договор вступит в силу.

Эта партия вооружения включает 11 комплектов мобильных установок реактивных систем залпового огня HIMARS, 64 баллистических ракеты ATACMS, которые запускаются с систем HIMARS, 135 высокоточных крылатых ракет SLAM-ER для поражения целей вне зоны ПВО, а также разведывательных датчиков для новой модели истребителя F-16 на общую сумму около 1,8113 миллиарда долларов. Однако БПЛА MQ-9 и береговая противокорабельная ракета Harpoon (CDCM), о которых ранее сообщали зарубежные СМИ, не были включены в этот список продажи вооружения. Это уже восьмой раз, когда президент США Дональд Трамп продает оружие Тайваню с момента своего вступления в должность.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США заявило в пресс-релизе, что данная продажа оружия основана на «Законе об отношениях с Тайванем», который позволяет тайваньским военным продолжать модернизацию вооружения и поддерживать надежную обороноспособность, что соответствует «национальным, экономическим и интересам безопасности США». Этот план продажи оружия поможет улучшить «безопасность Тайваня» и сохранить «региональную политическую стабильность, военный баланс и экономическое развитие».

Несмотря на то, что Соединенные Штаты продолжают называть эту партию оружия «предназначенной для оборонительных целей», оружие, проданное на этот раз, в определенной степени поможет тайваньским вооруженным силам получить способность нанести сокрушительный удар за пределами оборонительной зоны. Среди проданных на этот раз видов оружия HIMARS — это модульная высокомобильная реактивная система залпового огня на колесном шасси, на которую может быть установлен 227-мм ракетный модуль или модуль баллистической ракеты ATACMS. На этот раз Тайвань получил в комплекте с ATACMS M57, одиночную боеголовку с дальностью действия около 300 километров и весом около 500 фунтов (227 килограмм).

Помимо баллистических ракет, американские военные в этот раз также продали крылатые ракеты SLAM-ER, которые могут нести истребители F-16V. SLAM-ER — это ударная ракета, усовершенствованная модель ракеты Harpoon. Ее дальность полета при запуске на большой высоте составляет около 270 километров. Тайваньские власти станут первыми «пользователями» в мире, которые будут использовать истребители F-16V для управления ракетами повышенной дальности SLAM-ER вне материка. Это оружие даст ВВС Тайваня возможность атаковать цели на материке из зоны ПВО главного острова Тайваня.

После того, как Соединенные Штаты объявили о продаже оружия Тайваню, сегодня утром министерство обороны Тайваня выступило с ответным заявлением, что Штаты продолжают поставлять Тайваню оборонительное оружие в соответствии с «Законом об отношениях с Тайванем» и «Шестью гарантиями» с целью обеспечить региональную стабильность. «Оружие и техника, проданные Соединенными Штатами Тайваню на этот раз, помогут тайваньским властям создать надежный боевой потенциал для обеспечения самообороны и укрепить развитие асимметричных боевых возможностей». В связи с этим министерство обороны «выражает свою искреннюю благодарность», — заявило минобороны Тайваня.

В ответ на новости о том, что Белый дом согласился продать Тайваню три комплекта оружия и техники, представитель пресс-службы министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что продажа оружия Тайваню Соединенными Штатами серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три китайско-американских совместных коммюнике, особенно положения третьего Коммюнике от 17 августа, которые определяют данные действия США как серьезное вмешательство во внутренние дела Китая и существенный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая. Поэтому в соответствии с развитием ситуации китайская сторона отреагирует должным образом.

Комментарии китайских читателей

В отношении юридических и физических лиц, связанных с покупкой оружия на Тайване, должны быть введены санкции, включая конфискацию у этих лиц фабрик, домов, наличных денег, доходов от акций на материке и других вещей, приносящих экономическую выгоду!

Это нарушение коммюнике от 17 августа о продаже наступательного оружия, а потому оно может быть перехвачено и конфисковано.

Этот вопрос должен относиться к вмешательству в дела Китая извне при нарушении «Закона о предотвращении раскола страны», тогда можно объединиться с помощью военной силы.

США, похоже, поступили так же и во время Карибского кризиса.

Срочно покупайте, а то уже несколько месяцев спать не могут.

Никогда так не говорите, снова плохое оружие, и когда придет день объединения, многие наши солдаты получат из-за него ранения.

Да, благодаря эпидемии люди на Тайване знают, что на материке жизнь простых людей воспринимается как сокровище! В первую очередь нужно думать о людях! Тогда они бы не были готовы победить ценой ракеты-самоубийцы, посланной на материк, чтобы захватить Китай! Неужели они не боятся возмездия материкового Китая? Национальная армия не обратит внимания на яму в саду от ракеты, это в их традициях! С этой точки зрения, согласны ли вы, чтобы они и дальше покупали самоубийственное оружие?

Что за бред? Какой-то подержанный «Дунфэн» и реактивные системы залпового огня, направленные против Китая, — и на самом видном месте в новостях.

Это оружие массового поражения. Радиус действия реактивных систем залпового огня — 300 километров, они могут привести к масштабным жертвам в прибрежных городах, и от них невозможно обороняться. От противовоздушных ракет вообще не скрыться — можно гарантировать, что с началом военных действий они в первую очередь сотрут все с лица земли, поэтому нам нужно наложить санкции.

Что касается реактивных систем залпового огня, Соединенные Штаты экспортируют баллистические ракеты малой дальности под видом реактивных систем залпового огня. Мы обязательно должны предотвратить это, особенно сейчас, когда США в открытую экспортируют баллистические ракеты.

Такое поведение можно рассматривать как прямую продажу оружия сепаратистским силам в нашей стране и нарушение государственного суверенитета. Нужно объединение военной силой! Ух, я весь закипаю от этих мыслей, хватит это терпеть!

1. Тайваньский вопрос — это не китайско-американская проблема. Если вы обнаружите подходящие условия у дверей нашего дома, нужно немедленно восстановить единство.

2. Соединенные Штаты чрезмерно увеличивают вмешательство в вопрос Тайваня, а придерживание Китаем идеологически выжидательной позиции все больше превращает тайваньский вопрос в настоящий китайско-американский вопрос.

3. Освободительная война — это целиком процесс отречения от зла и выбора стороны добра, и, если враг сам сложит оружие, это изменит все дело. Проще говоря, нужно, чтобы тайваньцы сами выбрали одну из сторон.

По какой причине тайваньским властям позволяется как угодно коротать дни и извлекать выгоду из материка?!

Продолжайте давить, может, американский император когда-нибудь продаст и F35. Тогда можно будет понаблюдать «с близкого расстояния», и будет еще лучше, если найдутся «национальные храбрецы», которые приземлятся не в том аэропорту.

«Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве» (ECFA — торговое соглашение между Китаем и Тайванем о торговых барьерах, прим. пер.) больше не работает?

Только достигнув предела терпения материка, можно обнаружить, что терпение у него бесконечное.

Что касается нескольких новостей о продаже оружия Тайваню, я вижу, что на самом деле почти никакой реакции на них нет. Каждый раз Америка продает все больше и больше, а потом, когда люди это обнаруживают, они восклицают: «О! Так она изначально так много продала?»

Если вы наведете справки о датах получения оружия, которое США продали Тайваню за последние два дня, то обнаружите, что, хотя Тайвань оплатил большую часть оружия, он все еще ничего не получил.

Сколько бы ни продали, все равно никто не даст его применить. Защищая национальные интересы, мы не боимся жертв, не сломив старое, не получишь новое.

Глядя на эти действия Штатов, Китай рано или поздно начнет продавать реактивные системы залпового огня Кубе.

Китай должен не пожалеть цены войны, чтобы полностью воспрепятствовать поступлению иностранного оружия и техники в Тайвань, нужно полностью заблокировать остров.

Хорошо, они продают наступательное оружие, нарушают совместные коммюнике и «Закон о противодействии деятельности по расколу страны» — теперь и нам можно начинать действовать!

Нынешний тайваньский вопрос характеризуется тем, что Соединенные Штаты и Тайвань возглавляют / формируют ситуацию на Тайване, а мы пассивно реагируем. Поэтому мы находимся в пассивной оборонительной позиции и отступаем шаг за шагом. Почему это происходит? Это коренится в нашей большой стратегии в отношении Соединенных Штатов: поиск компромисса и поддержание мира. Мы по-прежнему стремимся к следующим целям: США не должны разрывать отношения с Китаем, Запад не должен вести холодную войну против Китая и не должен навязывать Китаю технологическую блокаду. Как только Соединенные Штаты увидели слабость большой стратегии Китая, они смело атаковали по тайваньскому вопросу. Большая стратегия России обратна китайской: она использует максимальную степень ядерного сдерживания США и Запада и не заботится об угрозе разрыва отношений с Западом. Вот почему Россия получила Крым, а Китай не может получить Тайвань. История бесчисленное количество раз доказывала простую истину: те, кто реализует стратегию компромисса и мира, обязательно будут отступать шаг за шагом.

https://inosmi.ru/politic/20201023/248384148.html – цинк