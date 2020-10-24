 

В РФ за сутки выявили 16,5 тыс. случаев коронавируса

24.10.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 16521 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 16521 новый случай коронавируса в 85 регионах», из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4453, Санкт-Петербурге – 713, Московской области – 480.

Всего в стране выявлено 1 497 167 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 130 818 человек, из них 11567 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 296 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончись 25821 человек.

Накануне, 23 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17340. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 819.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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