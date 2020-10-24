 

ЦИК Киргизии назвал дату досрочных президентских выборов в республике

24.10.2020, 10:48, Новости дня

Центризбирком Киргизии назначил досрочные президентские выборы в республике на 10 января 2021 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ЦИК Киргизии сообщили, что «выборы президента назначены на 10 января», передает ТАСС.

Ранее Киргизия поблагодарила Россию за стабилизацию ситуации.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.



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