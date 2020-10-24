 

В этом году в Украину въехало 311 тыс. россиян

24.10.2020, 10:40, Новости дня

С января по сентябрь этого года 311 тыс. граждан России пересекли украинскую границу. Об этом “Радіо Свобода” сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Отказано во въезде 2,3 тыс. граждан России, отмечают в ведомстве. Причины отказов: цель поездки не подтверждена (38%), ограничение въезда (29%), нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированных территориях Украины (12%), недействителен документ (10%), превышение срока регистрации (5%), другие причины (7%).

В то же время на вопрос журналистов, сколько въехало в Украину российских журналистов и деятелей культуры, в Госпогранслужбе отметили, что не осуществляют учет по профессиональной деятельности лиц, пересекающих государственную границу.

В 2019 году Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для 675 граждан России. А в 2018 году, по данным СБУ, решение о запрете на въезд в Украину было вынесено в отношении 157 граждан РФ, 83 из которых – пропагандисты.

Контроль за пересечением границы со стороны РФ был усилен после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / На сайте вакцины «Спутник V» появился раздел о платформе аденовирусных вакцин человека

09.07 / Independent – и неонацисты, и исламисты — пандемию эксплуатируют радикалы всех мастей, предупреждают эксперты

02.07 / Голосование по поправкам в Конституцию в Москве признали в полной мере легитимным

21.07 / Задержан открывший стрельбу по людям курьер в Строгино

04.09 / Помпео побеседовал с премьер-министром Эстонии

29.07 / Что видят россияне в протестном движении Black Lives Matter?

24.08 / В США официально разрешили использовать плазму переболевших COVID-19 для лечения болезни

03.08 / Зеленский потребовал от Кабмина четко разъяснить условия адаптивного карантина

21.10 / Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан – Джапарова

04.07 / Мотовиловец отказался извиняться за инцидент с Ионовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска