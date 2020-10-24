В Кыргызстане назначили дату досрочных выборов президента

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24.10.2020, 10:40, Новости дня

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане пройдут 10 января 2021 года. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии страны, сообщает 24.kg.

Как отметили в ЦИК, по закону, если парламент в течение недели после прекращения полномочий главы государства не назначает досрочные выборы президента, они считаются официально назначенными на следующий день после этого срока.

После этого избирательная комиссия в течение двух дней официально публикует дату проведения выборов. Законодательством Кыргызстана оговорено, что они должны быть проведены в трехмесячный срок после прекращения полномочий главы государства – до 16 января 2021 года, подчеркнули в избиркоме. А поскольку выборы обычно проходят в выходной день, то была предложена дата 10 января.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели 7-процентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

14 октября киргизские парламентарии на заседании парламента большинством утвердили на должность премьер-министра основателя оппозиционной партии “Мекенчил” Садыра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра страны и членов правительства, а 15 октября объявил о решении уйти в отставку. И.о. президента стал Жапаров.

Повторные выборы в парламент Кыргызстана назначили на 20 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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