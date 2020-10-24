 

Решение НКРЭКУ о взимании тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит всем требованиям ЕС – ДТЭК

24.10.2020, 10:40, Новости дня

Плата за передачу электроэнергии при экспорте противоречит обязательствам Украины, взятым при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, заявил в колонке для “Экономической правды” гендиректор компании “Д.Трейдинг” Виталий Бутенко.

“Взимание платы за передачу электроэнергии при экспорте противоречит взятым Украиной обязательствам по Соглашению об ассоциации с ЕС, Договору об учреждении Энергетического сообщества, позиции Секретариата энергетического сообщества, директивам ЕС и позиции Европейского суда справедливости”, – перечислил он.

Бутенко сообщил, что группа ДТЭК с 1 июля 2019 года заплатила за пользование электрическими сетями уже 9 млрд грн. Он считает, что плата за передачу электроэнергии при экспорте – это препятствование экспорту, и ни одна из стран не вводит такой тариф, поскольку это приводит к двойной оплате – в стране экспорта и в стране потребления электричества.

“Это является нарушением национального и международного законодательства, существенно снижает конкурентоспособность украинской электроэнергии в Европе. В Украине профицит электроэнергии. Отечественная генерация и “Гарантированный покупатель” захлебываются в долгах. Экспорт электроэнергии является одним из рычагов, который может помочь отрасли выйти из кризиса”, – убежден Бутенко.

Решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, брать плату за передачу электроэнергии при экспорте негативно влияет не только на энергоотрасль, но и на всю экономику и имидж Украины, заявил он.

Секретариат Энергетического сообщества рекомендовал не вводить для экспортеров электроэнергии дополнительный тариф на ее передачу, так как он нарушает международные нормы.

“В частности, речь идет о ст. 41 Договора об Энергетическом сообществе и решении Европейского суда от 6 декабря 2018 года по делу №C-305/17 FENS, который назвал нарушением введение Словакией подобного тарифа на передачу для экспортеров”, – сказано в письме организации в адрес НКРЭКУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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