 

Главы МИД стран Балтии отправились на самоизоляцию из-за коронавируса

24.10.2020, 10:40, Новости дня

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии Линас Линкявичюс, Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу отправились на самоизоляцию из-за контакта со словенским коллегой Анже Логаром, заразившимся коронавирусом. Об этом вечером 23 октября в Facebook сообщил Рейнсалу.

“На этой неделе министр иностранных дел Словении посетил страны Балтии. Во вторник встретился с ним в Таллинне, он сообщил о присоединении Словении к фонду “Инициативы трех морей”. Сегодня вечером получил из Словении информацию, что результат сегодняшнего теста министра на коронавирус положительный. В связи с этим сделал сегодня вечером тест (уже шестой за последние пару недель). Остаюсь в изоляции и на следующей неделе работаю удаленно. В изоляции также будут мои коллеги из Латвии и Литвы”, – написал он.

https://www.facebook.com/urmas.reinsalu/posts/1628386483995504

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в мире почти достигло 42,2 млн, 28,55 млн человек вылечились, 1,14 млн умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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